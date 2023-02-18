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Марсело вскоре разорвет контракт с Олимпиакосом. Бразилец нашел себе новый клуб

Общие новости
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Новый коллектив устраивает бывшую звезду "Реала" больше

Марсело вскоре разорвет контракт с Олимпиакосом. Бразилец нашел себе новый клуб

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Бразильский левый защитник Марсело вскоре разорвет свой текущий контракт с греческим “Олимпиакосом”. Об этом сообщает Фабрицио Романо.

У 34-летнего защитника на руках есть лучшее предложение. По информации Sport24.gr, новый клуб устраивает Марсело как в плане финансов, так и турнирных задач.

Защитник присоединился к “Олимпиакосу” в сентябре прошлого года и подписал контракт на один сезон с возможностью продления еще на год. В общей сложности он провел 332 минуты в 10 матчах за греческий коллектив, отличившись тремя голами.

В чемпионате Греции “Олимпиакос” идет на третьем месте в турнирной таблице. Из Кубка страны "красно-белые" вылетели на стадии полуфинала, а в групповом этапе Лиги Европы заняли последнее место в квартете с "Фрайбургом", "Нантом" и "Карабахом".

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В статье: Олимпиакос (Пирей) Марсело
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