Марсело вскоре разорвет контракт с Олимпиакосом. Бразилец нашел себе новый клуб
Новый коллектив устраивает бывшую звезду "Реала" больше
Getty Images/Global Images Ukraine
Бразильский левый защитник Марсело вскоре разорвет свой текущий контракт с греческим “Олимпиакосом”. Об этом сообщает Фабрицио Романо.
У 34-летнего защитника на руках есть лучшее предложение. По информации Sport24.gr, новый клуб устраивает Марсело как в плане финансов, так и турнирных задач.
Защитник присоединился к “Олимпиакосу” в сентябре прошлого года и подписал контракт на один сезон с возможностью продления еще на год. В общей сложности он провел 332 минуты в 10 матчах за греческий коллектив, отличившись тремя голами.
В чемпионате Греции “Олимпиакос” идет на третьем месте в турнирной таблице. Из Кубка страны "красно-белые" вылетели на стадии полуфинала, а в групповом этапе Лиги Европы заняли последнее место в квартете с "Фрайбургом", "Нантом" и "Карабахом".
Популярное сейчас
- Россия снова нанесла ракетные удары по Украине. ПВО уничтожила два Калибра
- Экс-форвард Шахтера близок к возвращению в Бразилию
- Яркий матч Цыганкова, будничная победа от почти чемпиона Италии. Главные новости за 17 февраля
- Бавария победила ПСЖ, Милан одолел Шпор, а игроки Миная избили россиян. Главные новости за 14 февраля
- Французская порноактриса занялась сексом на стадионе Ниццы и засняла это на камеру
- Красотка дня. Очаровательная девушка товарища Забарного по линии обороны Борнмута. ФОТО