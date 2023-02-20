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Сегодня 54 года могло исполниться Синише Михайловичу

Общие новости
(1 голосов)

Ушел от нас в декабре 2022-го

Сегодня 54 года могло исполниться Синише Михайловичу

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Синиша Михайлович родился 20 февраля 1969 года в Вуковаре. Югославский и сербский футболист, игравший на позициях хавбека и защитника за "Воеводину", "Црвену Звезду", "Рому", "Сампдорию", "Лацио" и "Интер".

Михайлович был мастером исполнения штрафных ударов. Вместе с Андреа Пирло стал рекордсменом Серии A по числу голов, забитых со штрафных (28 мячей).

После завершения игровой карьеры работал тренером сборной Сербии, а также ряда клубов в Италии: "Болоньи", "Катании", "Фиорентины", "Сампдории", "Милана", "Торино".

13 июля 2019 года Михайлович объявил, что болен лейкемией. Он перенес три курса химиотерапии и трансплантацию костного мозга. В марте 2022 года лег в больницу для избежания рецидива. 16 декабря 2022 года скончался после длительной борьбы с болезнью.

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В статье: Синиша Михайлович
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Хиденг (Днепр)
20.02.2023 в 15:09
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