Сегодня 54 года могло исполниться Синише Михайловичу

Синиша Михайлович родился 20 февраля 1969 года в Вуковаре. Югославский и сербский футболист, игравший на позициях хавбека и защитника за "Воеводину", "Црвену Звезду", "Рому", "Сампдорию", "Лацио" и "Интер".

Михайлович был мастером исполнения штрафных ударов. Вместе с Андреа Пирло стал рекордсменом Серии A по числу голов, забитых со штрафных (28 мячей).

Siniša Mihajlović, from his time at Torino...



He decided to test the goalkeeper by taking 3 free-kicks. He shoved each one in the top bin. ????????‍????pic.twitter.com/Gy2z3TmOEA