Бывший тренер сборной США возглавил команду Южной Кореи
Специалист находился без работы три года
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Сборная Южной Кореи определилась с новым главным тренером. Национальную команду возглавил немецкий специалист Юрген Клинсман. Об этом сообщает официальный сайт Федерации футбола страны.
Срок действия контракта рассчитан до чемпионата мира-2026.
Последним местом работы 58-летнего Клинсмана был берлинская "Герта", которую он покинул в феврале 2020 года. До этого он также работал с мюнхенской "Баварией" и со сборной США.
Дебютным матчем для него станет товарищеская встреча с командой Колумбии 24 марта.
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Источник:kfa.or.kr
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