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Бывший тренер сборной США возглавил команду Южной Кореи

Общие новости
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Специалист находился без работы три года

Бывший тренер сборной США возглавил команду Южной Кореи

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Сборная Южной Кореи определилась с новым главным тренером. Национальную команду возглавил немецкий специалист Юрген Клинсман. Об этом сообщает официальный сайт Федерации футбола страны.

Срок действия контракта рассчитан до чемпионата мира-2026.

Последним местом работы 58-летнего Клинсмана был берлинская "Герта", которую он покинул в феврале 2020 года. До этого он также работал с мюнхенской "Баварией" и со сборной США.

Дебютным матчем для него станет товарищеская встреча с командой Колумбии 24 марта.

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В статье: Южная Корея Юрген Клинсманн
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Источник:
kfa.or.kr

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