Бывший тренер сборной США возглавил команду Южной Кореи

Сборная Южной Кореи определилась с новым главным тренером. Национальную команду возглавил немецкий специалист Юрген Клинсман. Об этом сообщает официальный сайт Федерации футбола страны.

Срок действия контракта рассчитан до чемпионата мира-2026.

Последним местом работы 58-летнего Клинсмана был берлинская "Герта", которую он покинул в феврале 2020 года. До этого он также работал с мюнхенской "Баварией" и со сборной США.

Дебютным матчем для него станет товарищеская встреча с командой Колумбии 24 марта.