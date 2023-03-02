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Сегодня отмечают День рождения два экс-менеджера Тоттенхэма – Харри Реднапп и Маурисио Почеттино

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Родились в один день

Сегодня отмечают День рождения два экс-менеджера Тоттенхэма – Харри Реднапп и Маурисио Почеттино

Getty Images / Global Images Ukraine

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Генри Джеймс (Харри) Реднапп родился 2 марта 1947-го в Лондоне, сегодня специалисту исполняется 76 лет. Харри – отец бывшего полузащитника и капитана "Ливерпуля" Джейми Реднаппа и дядя бывшего полузащитника лондонского "Челси" Фрэнка Лэмпарда.

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Реднапп выступал за "Вест Хэм"; тренировал "молотобойцев", "Портсмут" (выиграл с командой Кубок Англии-2007/08), "Тоттенхэм" и другие английские клубы.

Маурисио Роберто Почеттино Троссеро сегодня исполняется 51 год. Сейчас аргентинец возглавляет "Пари Сен-Жермен", в прошлом он защищал цвета "парижан". Также выступал за "Эспаньол", "Ньюэллс Олд Бойз" и "Бордо".

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Тренировал "Эспаньол", "Тоттенхэм", "Саутгемптон" и "Пари Сен-Жермен". Как тренер выиграл с парижским клубом все на локальной арене.

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В статье: Харри Реднапп Маурисио Почеттино
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