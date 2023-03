Сегодня отмечают День рождения два экс-менеджера Тоттенхэма – Харри Реднапп и Маурисио Почеттино

Генри Джеймс (Харри) Реднапп родился 2 марта 1947-го в Лондоне, сегодня специалисту исполняется 76 лет. Харри – отец бывшего полузащитника и капитана "Ливерпуля" Джейми Реднаппа и дядя бывшего полузащитника лондонского "Челси" Фрэнка Лэмпарда.

Реднапп выступал за "Вест Хэм"; тренировал "молотобойцев", "Портсмут" (выиграл с командой Кубок Англии-2007/08), "Тоттенхэм" и другие английские клубы.

Маурисио Роберто Почеттино Троссеро сегодня исполняется 51 год. Сейчас аргентинец возглавляет "Пари Сен-Жермен", в прошлом он защищал цвета "парижан". Также выступал за "Эспаньол", "Ньюэллс Олд Бойз" и "Бордо".

Тренировал "Эспаньол", "Тоттенхэм", "Саутгемптон" и "Пари Сен-Жермен". Как тренер выиграл с парижским клубом все на локальной арене.

???? Happy birthday to former Spurs bosses Harry Redknapp (76) and Mauricio Pochettino (51) today pic.twitter.com/r87YY70ZIf