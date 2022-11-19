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Почеттино: Я хотел бы, чтобы Месси выиграл чемпионат мира

Чемпионат мира FIFA
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Наставник желает Лионелю новых побед

Почеттино: Я хотел бы, чтобы Месси выиграл чемпионат мира

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Маурисио Почеттино поделился своим мнением о шансах сборной Аргентины на предстоящем чемпионате мира по футболу – 2022 в Катаре:

"Сопоставимы ли нынешняя сборная Аргентины и та, что была в 2002 году? Во-первых, я желаю, чтобы она не повторила её путь.

Я хотел бы, чтобы Лионель Месси выиграл чемпионат мира. Он этого заслуживает. В отличие от той Аргентины Марсело Бьельсы, победа этой сборной в Кубке Америки стала ещё одним шагом к обретению уверенности. На родине слепо верят в эту сборную. Лео находится в расцвете сил, а Аргентина является серьёзным претендентом на победу. Мы находимся в отличной позиции", - сказал коуч.

Напомним, на ЧМ-2022 Аргентина встретится на групповом этапе с Мексикой, Саудовской Аравией и Польшей.

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В статье: Лионель Месси ЧМ-2022 Маурисио Почеттино
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Источник:
Marca

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