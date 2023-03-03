Игорь Дуляй дебютировал как тренер Партизана. Его команда пропустила от Црвены Звезды уже на пятой минуте
Принципиальный матч
partizan.rs
В чемпионате Сербии проходит принципиальное дерби между двумя сильнейшими командами страны – "Партизаном" и "Црвеной Звездой". Игра началась в 20:00. Примечательно, что уже на пятой минуте "Црвена Звезда" забила усилиями Алекса Виго.
Еще один примечательный факт этого матча – это дебют Игоря Дуляя как главного тренера "Партизана". Бывший игрок "Шахтера" ранее находился в тренерском штабе команды в качестве ассистента, а после отставки Гордана Петрича стал главным.
"Црвена Звезда" и "Партизан" идут на первых двух местах турнирной таблицы чемпионата Сербии. Команда Игоря Дуляя отстает на тринадцать очков.
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