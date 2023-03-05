Кендзера забил дебютный гол за ПАОК и помог разгромить команду Чигринского
Томаш відзначився голом у другому своєму матчі за ПАОК
ФК ПАОК / Автор невідомий
В рамках 25-го тура чемпионате Греции ПАОК дома разгромил "Ионикос" – со счетом 6:0.
На правом фланге защиты хозяев поля в этом поединке играл Томаш Кендзера. Поляк забил 5-й гол своей команды в этом матче. Этот забитый мяч стал дебютным для 28-летнего защитника за греческую команду. Для этого Кендзери понадобилось провести два матча за новую команду.
Напомним, Томаш перешел в ПАОК из киевского "Динамо" в январе этого года на права аренды.
В свою очередь, за "Ионикос" в этом матче играл украинский защитник Дмитрий Чигринский.
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