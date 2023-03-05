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Кендзера забил дебютный гол за ПАОК и помог разгромить команду Чигринского

Общие новости
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Томаш відзначився голом у другому своєму матчі за ПАОК

Кендзера забил дебютный гол за ПАОК и помог разгромить команду Чигринского

ФК ПАОК / Автор невідомий

Новина українською

В рамках 25-го тура чемпионате Греции ПАОК дома разгромил "Ионикос" – со счетом 6:0.

На правом фланге защиты хозяев поля в этом поединке играл Томаш Кендзера. Поляк забил 5-й гол своей команды в этом матче. Этот забитый мяч стал дебютным для 28-летнего защитника за греческую команду. Для этого Кендзери понадобилось провести два матча за новую команду.

Напомним, Томаш перешел в ПАОК из киевского "Динамо" в январе этого года на права аренды.

В свою очередь, за "Ионикос" в этом матче играл украинский защитник Дмитрий Чигринский.

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В статье: ПАОК Томаш Кендзёра
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