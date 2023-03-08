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ПАОК разгромил соперника в Кубке Греции. Кендзера отыграл целый матч, Тайсон отдал ассист

Общие новости
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Экс-представители УПЛ были заметны

ПАОК разгромил соперника в Кубке Греции. Кендзера отыграл целый матч, Тайсон отдал ассист

Фото: facebook.com/PAOKFOOTBALL

UA-Футбол
Новина українською

В Кубке Греции прошел первый матч стадии полуфинала. ПАОК в гостях разгромил "Ламиа" со счётом 5:1.

Целый матч за ПАОК отыграл арендованный у "Динамо" защитник Томаш Кендзера. А вот другой экс-представитель УПЛ отличился результативной передачей – Тайсон ассистировал Льямасу.

ПАОК официально еще не оформил выход в финал, ведь против "Ламиа" состоится второй матч. Он назначен на 12-е апреля 2023-го года.

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В статье: Тайсон ПАОК (Салоники)
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