ПАОК разгромил соперника в Кубке Греции. Кендзера отыграл целый матч, Тайсон отдал ассист

В Кубке Греции прошел первый матч стадии полуфинала. ПАОК в гостях разгромил "Ламиа" со счётом 5:1.

Целый матч за ПАОК отыграл арендованный у "Динамо" защитник Томаш Кендзера. А вот другой экс-представитель УПЛ отличился результативной передачей – Тайсон ассистировал Льямасу.

ПАОК официально еще не оформил выход в финал, ведь против "Ламиа" состоится второй матч. Он назначен на 12-е апреля 2023-го года.