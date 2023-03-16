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Чеферин: У нас пять-шесть владельцев, которые хотят купить ещё один клуб. Мы должны решить что делать с запретом на владение двумя командами

Общие новости
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Это может сильно повлиять на покупку "Манчестер Юнайтед"

Чеферин: У нас пять-шесть владельцев, которые хотят купить ещё один клуб. Мы должны решить что делать с запретом на владение двумя командами

Фото: twitter.com/UEFA

Новина українською

Президент УЕФА Александер Чеферин в интервью Гари Невиллу рассказал, что они думают над разрешнием одним владельцам иметь два клуба в одном соревновании. "Мы думаем не только о "Манчестер Юнайтед", – сказал он.

Как сообщают СМИ, два главных претендента на покупку "МЮ" – это Джим Рэтклифф и Шейх Джассим бин Хамад Аль Тани. Они оба владеют клубами в высшем дивизионе Франции: английский бизнессмен – "Ниццей", а катарцы – "ПСЖ". Текущие правила УЕФА запрещают одним владельцам иметь два клуба, выступающие в одном еврокубке.

"Мы думаем не только о "Манчестер Юнайтед". У нас было пять или шесть владельцев клубов, которые хотели купить еще один клуб. Мы должны посмотреть, что делать.

Варианты таковы, что либо так и останется, либо мы позволим им играть в одном соревновании. Я еще не уверен.

Мы должны поговорить об этих правилах и посмотреть, что с этим делать. Интерес к этому многоклубному владению растет. Мы не должны просто отказываться от инвестиций в владение несколькими клубами, но мы должны посмотреть, какие правила мы установим, потому что правила должны быть строгими", – сказал Чеферин.

Также президент УЕФА не считает, что тут может возникнуть конфликт интересов.

"С одной стороны, если вы владелец двух клубов, и они участвуют в одном турнире, вы можете сказать одному клубу проиграть, потому что хотите, чтобы другой выиграл. Но если посмотреть на футболиста, неужели вы думаете, что так легко сделать это? Сказать тренеру, проиграть матч, потому что другой хочет выиграть?", – закончил президент УЕФА.

Напомним, что "МЮ" встретиться с Рэтклиффом и Аль Тани уже на этой неделе.

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В статье: УЕФА Александер Чеферин
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Источник:
thetimes.co.uk

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