Бывший игрок Ливерпуля Лейва объявил о завершении карьеры из-за проблем с сердцем

Лукас Лейва объявил о завершении карьеры из-за проблем с сердцем. Последние месяцы он выступал за "Гремио".

Лейва вернулся в родной клуб из "Лацио" летом 2022-го. Он провел за клуб 17 матчей и забил 3 гола.

В своей карьере Лукас выступал за "Ливерпуль" и "Лацио". С римлянами бразилец завоевал Кубок Италии и два Суперкубка, а с "красными" – Кубок Лиги.

"Настал день прощаться с полем. Я признаю, что это произошло из-за высших сил, но оглядываясь назад могу только быть благодарным за карьеру, которую я построил.

Спасибо всем фанатам по всему миру! Я уверен, что вы продолжите поддерживать этот новый цикл, который вот-вот начнется в моей жизни. Большое объятие, Лукас Лейва", – написал игрок в своем Инстаграм.