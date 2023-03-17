Бывший игрок Ливерпуля Лейва объявил о завершении карьеры из-за проблем с сердцем
Бразильцу 36 лет
Фото: instagram.com/leivalucas/
Лукас Лейва объявил о завершении карьеры из-за проблем с сердцем. Последние месяцы он выступал за "Гремио".
Лейва вернулся в родной клуб из "Лацио" летом 2022-го. Он провел за клуб 17 матчей и забил 3 гола.
Former Lazio and Liverpool midfielder #LucasLeiva (currently at Gremio) has announced his retirement from football as player following a recent heart problem diagnosed. #transfers— Nicolò Schira (@NicoSchira) March 17, 2023
В своей карьере Лукас выступал за "Ливерпуль" и "Лацио". С римлянами бразилец завоевал Кубок Италии и два Суперкубка, а с "красными" – Кубок Лиги.
"Настал день прощаться с полем. Я признаю, что это произошло из-за высших сил, но оглядываясь назад могу только быть благодарным за карьеру, которую я построил.
Спасибо всем фанатам по всему миру! Я уверен, что вы продолжите поддерживать этот новый цикл, который вот-вот начнется в моей жизни. Большое объятие, Лукас Лейва", – написал игрок в своем Инстаграм.
В карьере Лейва провел 568 матчей, забил 16 голов и отдал 33 результативные передачи.
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