Бывший игрок Ливерпуля Лейва объявил о завершении карьеры из-за проблем с сердцем

Лукас Лейва объявил о завершении карьеры из-за проблем с сердцем. Последние месяцы он выступал за "Гремио".

Лейва вернулся в родной клуб из "Лацио" летом 2022-го. Он провел за клуб 17 матчей и забил 3 гола.

Former Lazio and Liverpool midfielder #LucasLeiva (currently at Gremio) has announced his retirement from football as player following a recent heart problem diagnosed. #transfers