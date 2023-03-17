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Бывший игрок Ливерпуля Лейва объявил о завершении карьеры из-за проблем с сердцем

Общие новости
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Бразильцу 36 лет

Бывший игрок Ливерпуля Лейва объявил о завершении карьеры из-за проблем с сердцем

Фото: instagram.com/leivalucas/

Новина українською

Лукас Лейва объявил о завершении карьеры из-за проблем с сердцем. Последние месяцы он выступал за "Гремио".

Лейва вернулся в родной клуб из "Лацио" летом 2022-го. Он провел за клуб 17 матчей и забил 3 гола.

В своей карьере Лукас выступал за "Ливерпуль" и "Лацио". С римлянами бразилец завоевал Кубок Италии и два Суперкубка, а с "красными" – Кубок Лиги.

"Настал день прощаться с полем. Я признаю, что это произошло из-за высших сил, но оглядываясь назад могу только быть благодарным за карьеру, которую я построил.

Спасибо всем фанатам по всему миру! Я уверен, что вы продолжите поддерживать этот новый цикл, который вот-вот начнется в моей жизни. Большое объятие, Лукас Лейва", – написал игрок в своем Инстаграм.

В карьере Лейва провел 568 матчей, забил 16 голов и отдал 33 результативные передачи.

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В статье: Лукас Лейва Гремио (Порту-Алегри)
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