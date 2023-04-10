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Пушка вместо левой ноги. Сегодня празднует юбилей легендарный Роберто Карлос

Общие новости
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50 лет

Пушка вместо левой ноги. Сегодня празднует юбилей легендарный Роберто Карлос

Getty Images / Global Images Ukraine

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Роберто Карлос да Силва Роша родился 10 апреля 1973 года в Гарсе (Сан-Паулу). Бывший бразильский футболист, левый защитник.

Бразилец – чемпион мира 2002 года, серебряный призер чемпионата мира 1998 года. Входит в список ФИФА 100. Один из 19 игроков, сыгравших более 100 матчей в Лиге чемпионов. Выступал за "Интер", "Реал", "Фенербахче" и несколько бразильских клубов, закончил карьеру в Индии в команде "Дели Дайнамос". С мадридской командой Карлос выиграл 4 золота Примеры, три Суперкубка Испании, три ЛЧ, Суперкубок УЕФА и два Межконтинентальных Кубка.

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Долгое время ему принадлежал мировой рекорд по силе удара и скорости полета мяча – 198 км/ч. В 2010 году этот рекорд был побит Лукасом Подольским (201 км/ч). Штрафные Роберто Карлос исполнял внешней стороной стопы, из-за чего траектория полета мяча всегда была непредсказуемой.

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В статье: Роберто Карлос
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