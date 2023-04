Бывшая звезда Реала Хамес Родригес остался без клуба

Полузащитник Хамес Родригес покинул "Олимпиакос". Греческий клуб договорился с колумбийцем о расторжении контракта, сообщает пресс-служба команды.

31-летний Родригес защищал цвета "красно-белых" с сентября 2022 года. В футболке этого коллектива он отыграл 24 матча во всех турнирах. в которых забил 5 голов и оформил 6 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает его в 9 миллионов евро.

Хамес хорошо известен по выступлению за мадридский "Реал". В составе испанского клуба он дважды выигрывал Лигу чемпионов. Кроме "сливочных", он также играл за "Порту", "Монако", "Баварию" и "Эвертон".

OLYMPIACOS FC and @jamesdrodriguez have decided to terminate their cooperation. James will always be part of our club and a member of the "red-and-white" family. We want to thank him for his service and we wish him every success in the future. #Olympiacos #James #JR10 #ThankYou pic.twitter.com/DGazXRZSUU