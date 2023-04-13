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Бывшая звезда Реала Хамес Родригес остался без клуба

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Теперь колумбиец будет искать новую команду

Бывшая звезда Реала Хамес Родригес остался без клуба

Фото: olympiacosfc

Новина українською

Полузащитник Хамес Родригес покинул "Олимпиакос". Греческий клуб договорился с колумбийцем о расторжении контракта, сообщает пресс-служба команды.

31-летний Родригес защищал цвета "красно-белых" с сентября 2022 года. В футболке этого коллектива он отыграл 24 матча во всех турнирах. в которых забил 5 голов и оформил 6 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает его в 9 миллионов евро.

Хамес хорошо известен по выступлению за мадридский "Реал". В составе испанского клуба он дважды выигрывал Лигу чемпионов. Кроме "сливочных", он также играл за "Порту", "Монако", "Баварию" и "Эвертон".

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В статье: Олимпиакос (Пирей) Хамес Родригес
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