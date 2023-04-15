  1. UA-Футбол ⚽
  2. Общие новости
  3. Новости Общие новости
  4. Новость
В тренде

Израильского голкипера из Винницы арестовали за попытку изнасилования и хранение наркотиков

Общие новости
(1 голосов)

Он позволил себе насильственные действия в сторону незнакомой девушки

Израильского голкипера из Винницы арестовали за попытку изнасилования и хранение наркотиков

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Израильский голкипер греческого клуба "Волос" Борис Клейман, который имеет украинское происхождение, был арестован за попытку изнасилования несовершеннолетней туристки и хранение наркотиков.

11 апреля футболист начал заигрывать с молодой бельгийкой в одном из греческих баров. Затем он позволил себе насильственные действия, подробности которых не уточняются. При задержании у голкипера были также обнаружены наркотические вещества.

Известно, что Борису Клейману 32 года. Родился игрок в Виннице, но в ранние годы переехал в Израиль. Он провёл один матч за сборную страны.

По теме
yellow-arrow
Динамо вновь теряет очки, Шахтер близок к подписанию легионера. Главные новости за 14 апреля
yellow-arrow
Севилья остановила Манчестер Юнайтед, Бавария отстранила Мане. Главные новости за 13 апреля
yellow-arrow
Аль-Наср хочет назначить главным тренером Зидана или Моуриньо. Выбирать кандидатов помогал Роналду
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Греция Израиль Винница
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Ynet

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде