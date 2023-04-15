Израильского голкипера из Винницы арестовали за попытку изнасилования и хранение наркотиков

Израильский голкипер греческого клуба "Волос" Борис Клейман, который имеет украинское происхождение, был арестован за попытку изнасилования несовершеннолетней туристки и хранение наркотиков.

11 апреля футболист начал заигрывать с молодой бельгийкой в одном из греческих баров. Затем он позволил себе насильственные действия, подробности которых не уточняются. При задержании у голкипера были также обнаружены наркотические вещества.

Известно, что Борису Клейману 32 года. Родился игрок в Виннице, но в ранние годы переехал в Израиль. Он провёл один матч за сборную страны.