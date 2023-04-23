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Руни: Была эпоха Месси и Роналду, а теперь пришло время Холанда и Мбаппе

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Времена меняются, и легенды меняются вместе с ними

Руни: Была эпоха Месси и Роналду, а теперь пришло время Холанда и Мбаппе

Goal

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Главный тренер "Ди-Си Юнайтед" Уэйн Руни высоко оценил игру нападающего "Манчестер Сити" Эрлинга Холанда:

"У нас была эпоха Лионеля Месси и Криштиану Роналду, теперь пришло время Эрлинга Холанда и Килиана Мбаппе. Когда рядом есть такой талант, как он, нужно просто наслаждаться этим, даже если он носит футболку "Манчестер Сити".

Я всегда чувствовал, что Холанд был тем игроком, который собирался привести "Сити" туда, куда им нужно было идти. Однако я был неправ в одном. Я сказал, что Холанд способен забивать по голу за игру в АПЛ, а на самом деле у него 32 гола в 28 матчах. Очень редко можно увидеть кого-то настолько смертоносного", - говорит Руни.

В нынешнем сезоне Холанд принял участие в 42 матчах во всех турнирах, в которых забил 48 голов и сделал шесть результативных передач.

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В статье: Лионель Месси Криштиану Роналду Уэйн Руни
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Источник:
Give Me Sport

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