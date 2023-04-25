Идеолог тотального футбола. Сегодня мог бы праздновать День рождения Йохан Кройф

Хендрик Йоханнес Кройф родился 25 апреля 1947 года в Амстердаме. Сегодня ему могло бы исполниться 76 лет. Экс-футболист и бывший тренер сборной Нидерландов, "Аякса" и "Барселоны". Также непродолжительное время играл за "Фейеноорд" и клубы MLS, а как тренер возглавлял сборную Каталонии (2009-2013).

Кройф – трехкратный обладатель Золотого мяча, три раза выигрывал Кубок европейских чемпионов в качестве игрока и один раз в качестве тренера. Кройф широко признается одним из лучших футболистов XX века. Всего за свою карьеру сыграл 752 матча, забил 425 голов.

Йохан был заядлым курильщиком, в октябре 2015 года у него диагностировали рак легких. 24 марта 2016-го он скончался в возрасте 68 лет.