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Идеолог тотального футбола. Сегодня мог бы праздновать День рождения Йохан Кройф

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Кумир Пепа Гвардиолы

Идеолог тотального футбола. Сегодня мог бы праздновать День рождения Йохан Кройф

Getty Images / Global Images Ukraine

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Хендрик Йоханнес Кройф родился 25 апреля 1947 года в Амстердаме. Сегодня ему могло бы исполниться 76 лет. Экс-футболист и бывший тренер сборной Нидерландов, "Аякса" и "Барселоны". Также непродолжительное время играл за "Фейеноорд" и клубы MLS, а как тренер возглавлял сборную Каталонии (2009-2013).

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Кройф – трехкратный обладатель Золотого мяча, три раза выигрывал Кубок европейских чемпионов в качестве игрока и один раз в качестве тренера. Кройф широко признается одним из лучших футболистов XX века. Всего за свою карьеру сыграл 752 матча, забил 425 голов.

Йохан был заядлым курильщиком, в октябре 2015 года у него диагностировали рак легких. 24 марта 2016-го он скончался в возрасте 68 лет.

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В статье: Йохан Кройфф Йохан Кройф
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