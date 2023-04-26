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Экс-наставник сборной Словакии возглавил национальную команду Кыргызстана

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Таркович получил очередной вызов в карьере

Экс-наставник сборной Словакии возглавил национальную команду Кыргызстана

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Штефан Таркович назначен новым главным тренером национальной сборной Кыргызстана, сообщает Футбольный союз страны.

Отмечается, что всего было рассмотрено 30 кандидатов, из которых выбрали 5, наиболее подходящих на этот пост. В итоге Исполком решил избрать Тарковича. 50-летний словак имеет тренерскую лицензию УЕФА Pro.

Предыдущим его местом работы была сборная Словакии, откуда его уволили прошлым летом. Он выводил национальную команду в финальную стадию Евро-2020. Также он тренировал "Жилину", "Татран", "Кошице".

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В статье: Кыргызстан Штефан Таркович
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