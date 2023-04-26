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Чеберко вернулся в основной состав Осиека. Его команда победила команду Петрусенко

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Чемпионат Хорватии

Чеберко вернулся в основной состав Осиека. Его команда победила команду Петрусенко

ФК "Осиек" / Автор неизвестен

UA-Футбол
Новина українською

В чемпионате Хорватии прошел матч 31-го тура. Осиек на своем поле победил Истру 1961.

Примечательно, что в составе обеих команд сыграли украинцы. В составе Истры 1961 целый матч отыграл Александр Петрусенко, а за Осиек также 90 минут провел Евгений Чеберко.

Отметим, что украинец вернулся в основу после ссоры с клубом. Ранее Чеберко требовал трансфера в другую команду, поэтому не мог найти понимания со своим текущим клубом. В этом сезоне Чеберко сыграл за Осиек 19 матчей во всех турнирах. 17 из них – в основном составе.

Осиек идет третьим в таблице, Истра 1961 – седьмой.

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В статье: Евгений Чеберко Александр Петрусенко
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