Чеберко вернулся в основной состав Осиека. Его команда победила команду Петрусенко
Чемпионат Хорватии
ФК "Осиек" / Автор неизвестен
В чемпионате Хорватии прошел матч 31-го тура. Осиек на своем поле победил Истру 1961.
Примечательно, что в составе обеих команд сыграли украинцы. В составе Истры 1961 целый матч отыграл Александр Петрусенко, а за Осиек также 90 минут провел Евгений Чеберко.
Отметим, что украинец вернулся в основу после ссоры с клубом. Ранее Чеберко требовал трансфера в другую команду, поэтому не мог найти понимания со своим текущим клубом. В этом сезоне Чеберко сыграл за Осиек 19 матчей во всех турнирах. 17 из них – в основном составе.
Осиек идет третьим в таблице, Истра 1961 – седьмой.
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