Чеберко вернулся в основной состав Осиека. Его команда победила команду Петрусенко

В чемпионате Хорватии прошел матч 31-го тура. Осиек на своем поле победил Истру 1961.

Примечательно, что в составе обеих команд сыграли украинцы. В составе Истры 1961 целый матч отыграл Александр Петрусенко, а за Осиек также 90 минут провел Евгений Чеберко.

Отметим, что украинец вернулся в основу после ссоры с клубом. Ранее Чеберко требовал трансфера в другую команду, поэтому не мог найти понимания со своим текущим клубом. В этом сезоне Чеберко сыграл за Осиек 19 матчей во всех турнирах. 17 из них – в основном составе.

Осиек идет третьим в таблице, Истра 1961 – седьмой.