ВИДЕО. Партизан обыграл Реал в Евролиге – матч завершили досрочно из-за драки баскетболистов

Сербский "Партизан" в гостях в Мадриде обыграл "Реал" во втором матче четвертьфинальной серии плей-офф Евролиги со счетом 95:80 (31:21, 20:16, 24:25, 20:18). Впервые в истории Евролиги команда, которая была посеяна ниже, начала серию плей-офф с 2-0.

Поединок досрочно завершили – за 1 минуту и 40 секунд до конца. Причиной стала массовая драка, случившаяся между игроками. Разыгрывающий испанцев Серхио Юль жестко нарушил правила на Кевине Пантере. В результате на площадке вспыхнула потасовка. После серии удалений на паркете попросту не осталось достаточное количество баскетболистов, чтобы матч можно было продолжить.

Самым результативным игроком в составе хозяев стал хорват Марио Хезонья (16 очков и 3 подбора). Такое же количество очков взял Руди Фернандес. У сербов особенно постарался Данте Экзам (19 очков и две результативные передачи).

Напомним, в других четвертьфиналах играют: "Монако" – "Маккаби", "Барселона" – "Жальгирис" и "Олимпиакос" – "Фенербахче".