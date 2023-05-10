Сын Луческу может заменить Реброва в Аль-Айне
У Развана есть двое конкурентов
Eurosport
"Аль-Айн" ищет нового тренера из-за возможного ухода Сергея Реброва.
По информации эмиратских СМИ, руководство клуба рассматривает трех кандидатов на эту должность. Среди них числится наставник ПАОК Разван Луческу, сын главного тренера "Динамо" Мирчи Луческу.
Кроме него, возглавить "Аль-Айн" может экс-коуч "Ривер Плейт" Марсело Гальярдо и бывший менеджер "Аякса" Алфред Схройдер.
Контракт Реброва с "Аль-Айном" истекает в конце нынешнего сезона. Команда упустила шансы на чемпионство в ОАЭ. Украинские СМИ активно сватают специалист на пост главного тренера сборной Украины.
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Источник:Twitter
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