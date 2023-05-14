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Афинский АЕК выиграл золото чемпионата Греции

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Последний титул был в 2018 году

Афинский АЕК выиграл золото чемпионата Греции

Фото: twitter.com

Новина українською

Сегодня "АЕК" принимал "Волос". Хозяева одолели соперника со счетом 4:0. Благодаря победе клуб из Афин добыл 13 чемпионство. Борьба за трофей шла до последнего тура. Их преследователь "Панатинаикос" имел математические шансы на чемпионство, если бы "АЕК" проиграл.

Афинский клуб за 36 туров заработал 83 балла, забил 69 мячей, при этом пропустив 17. Разница составила +52.

Последний раз команда выигрывала первенство в 2018 году. Это был их последний трофей.

"АЕК" является одним из флагманов греческого футбола: клуб 13 раз становился чемпионом Греции и 15 раз завоевывал Кубок страны.

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В статье: АЕК (Афины)
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