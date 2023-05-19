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Сегодня свои дни рождения празднуют Андреа Пирло и Диего Форлан

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Большие люди для итальянского и уругвайского футбола

Сегодня свои дни рождения празднуют Андреа Пирло и Диего Форлан

Soccer AM

Новина українською

Сегодня, 19 мая, свой день рождения празднует экс-хавбек "Брешии", "Интера", "Реджины", "Милана", "Ювентуса", "Нью-Йорк Сити" и сборной Италии – Андреа Пирло. Чемпиону мира-2006, вице-чемпиону Европы-2012, двухкратному победителю Лиги чемпионов и шестикратному чемпиону Серии А Андреа Пирло исполняется 44 года.

После окончания карьеры игрока Пирло тренировал "Ювентус", Андреа выиграл с туринцами Кубок и Суперкубок Италии. На данный момент возглавляет "Фатих Карагюмрюк".

В этот день также родился бывший форвард "Индепендьенте", "МЮ", "Вильярреала", "Атлетико", "Интера" и сборной Уругвая Диего Форлан. Экс-нападающий является обладателем Кубка Америки-2011 и бронзовым призером Кубка Америки-2004, победителем Лиги Европы, обладателем Суперкубка УЕФА. Ему сегодня тоже исполняется 44 года.

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В статье: Андреа Пирло Диего Форлан
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