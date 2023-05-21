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В чемпионате Польши забит победный гол ударом со своей половины поля на 90+8-й минуте – ВИДЕО

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(1 голосов)

Это нужно видеть!

В чемпионате Польши забит победный гол ударом со своей половины поля на 90+8-й минуте – ВИДЕО

Новина українською

Матч "Лехия" (Гданьск) – "Легия" (Варшава) в 33-м туре польской Экстраклясы фактически был формальностью, ведь команды потеряли турнирную мотивацию. Хозяева уже не спасутся от вылета, а гости финишируют вторыми.

Тем не менее, игра запомнится местным болельщикам, ведь не каждый день увидишь, как единственный победный гол забивается на 90+8-й минуте ударом с центра поля. Постарался 32-летний Мацей Гайос, вышедший на замену на 84-й минуте.

Интересно, что в этом туре было забито два гола с центра поля. В поединке "Ягеллонии" и "Краковии" таким ударом отличился игрок хозяев поля Хесус Имаз, но он это сделал только на 14-й минуте.

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В статье: Экстракласса лучшие голы
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Комментарии (1)
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Nevermore (Донецк)
21.05.2023 в 17:59
ЗМ ему!
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