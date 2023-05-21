В чемпионате Польши забит победный гол ударом со своей половины поля на 90+8-й минуте – ВИДЕО

Матч "Лехия" (Гданьск) – "Легия" (Варшава) в 33-м туре польской Экстраклясы фактически был формальностью, ведь команды потеряли турнирную мотивацию. Хозяева уже не спасутся от вылета, а гости финишируют вторыми.

Тем не менее, игра запомнится местным болельщикам, ведь не каждый день увидишь, как единственный победный гол забивается на 90+8-й минуте ударом с центра поля. Постарался 32-летний Мацей Гайос, вышедший на замену на 84-й минуте.

Интересно, что в этом туре было забито два гола с центра поля. В поединке "Ягеллонии" и "Краковии" таким ударом отличился игрок хозяев поля Хесус Имаз, но он это сделал только на 14-й минуте.