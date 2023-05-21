В чемпионате Польши забит победный гол ударом со своей половины поля на 90+8-й минуте – ВИДЕО
Это нужно видеть!
Матч "Лехия" (Гданьск) – "Легия" (Варшава) в 33-м туре польской Экстраклясы фактически был формальностью, ведь команды потеряли турнирную мотивацию. Хозяева уже не спасутся от вылета, а гости финишируют вторыми.
Тем не менее, игра запомнится местным болельщикам, ведь не каждый день увидишь, как единственный победный гол забивается на 90+8-й минуте ударом с центра поля. Постарался 32-летний Мацей Гайос, вышедший на замену на 84-й минуте.
Интересно, что в этом туре было забито два гола с центра поля. В поединке "Ягеллонии" и "Краковии" таким ударом отличился игрок хозяев поля Хесус Имаз, но он это сделал только на 14-й минуте.
Популярное сейчас
- Коридор для чемпиона. Манчестер Сити – Челси. Анонс и прогноз матча 37-го тура АПЛ на 21.05.2023
- Ломаченко – Хэйни: Видео-обзор лучших моментов поединка
- Разгром от Динамо, Заря дышит в спину лидерам, Ман Сити уже чемпион. Главные новости за 20 мая
- Ломаченко проиграл Хэйни, судьи отобрали победу
- Красотка дня. Горячая девушка аргентинского героя Фиорентины Нико Гонсалеса. ФОТО
- Красотка дня. Соблазнительная жена героя Интера Лаутаро Мартинеса. ФОТО