Первый скандал на ЧМ U-20: сборную Ирака обвиняют в домогательствах
Иракцы все отрицают и требуют доказательств
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Zhizhao Wu
Сборную Ирака U-20 обвинили в домогательствах и нарушениях порядка на юношеском чемпионате мира в Аргентине.
Как сообщает Buenos Aires Times, в полицию пожаловались сотрудницы гостиницы, где поселились иракцы. По их словам, футболисты "хватали их за груди", "бродили вне своих номеров в нижнем белье", "специально включали пожарную сигнализацию".
Охранник гостиницы также добавил, что иракцы "злоупотребляли переводчиком и поломали лифт".
Администратор сборной Надим Карим все это, однако, отрицает и требует видеодоказательств - мол, мы живем в 21-м веке и везде есть камеры.
Сборная Ирака U-20 стартует на ЧМ послезавтра, 23 мая.
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