  1. UA-Футбол ⚽
  2. Общие новости
  3. Новости Общие новости
  4. Новость
В тренде

Первый скандал на ЧМ U-20: сборную Ирака обвиняют в домогательствах

Общие новости
(1 голосов)

Иракцы все отрицают и требуют доказательств

Первый скандал на ЧМ U-20: сборную Ирака обвиняют в домогательствах

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Zhizhao Wu

Новина українською

Сборную Ирака U-20 обвинили в домогательствах и нарушениях порядка на юношеском чемпионате мира в Аргентине.

Как сообщает Buenos Aires Times, в полицию пожаловались сотрудницы гостиницы, где поселились иракцы. По их словам, футболисты "хватали их за груди", "бродили вне своих номеров в нижнем белье", "специально включали пожарную сигнализацию".

Охранник гостиницы также добавил, что иракцы "злоупотребляли переводчиком и поломали лифт".

Администратор сборной Надим Карим все это, однако, отрицает и требует видеодоказательств - мол, мы живем в 21-м веке и везде есть камеры.

Сборная Ирака U-20 стартует на ЧМ послезавтра, 23 мая.

По теме
yellow-arrow
Олимпиакос - Реал Мадрид: смотреть онлайн бесплатно финал баскетбольной Евролиги
yellow-arrow
В чемпионате Польши забит победный гол ударом со своей половины поля на 90+8-й минуте – ВИДЕО
yellow-arrow
Ломаченко – Хэйни: Видео-обзор лучших моментов поединка
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Чемпионат Мира U-20
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Buenos Aires Times

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде