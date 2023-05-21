Первый скандал на ЧМ U-20: сборную Ирака обвиняют в домогательствах

Сборную Ирака U-20 обвинили в домогательствах и нарушениях порядка на юношеском чемпионате мира в Аргентине.

Как сообщает Buenos Aires Times, в полицию пожаловались сотрудницы гостиницы, где поселились иракцы. По их словам, футболисты "хватали их за груди", "бродили вне своих номеров в нижнем белье", "специально включали пожарную сигнализацию".

Охранник гостиницы также добавил, что иракцы "злоупотребляли переводчиком и поломали лифт".

Администратор сборной Надим Карим все это, однако, отрицает и требует видеодоказательств - мол, мы живем в 21-м веке и везде есть камеры.

Сборная Ирака U-20 стартует на ЧМ послезавтра, 23 мая.