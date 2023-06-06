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Официально: Бензема подписал контракт с Аль-Иттихадом. Известны детали контракта

Общие новости
(1 голосов)

Контракт до 2026-го

Официально: Бензема подписал контракт с Аль-Иттихадом. Известны детали контракта

Фото: "Аль-Иттихад"

Новина українською

"Аль-Иттихад" объявил о подписании Карима Бензема. Стороны заключили контракт до лета 2026-го.

Сообщается, что нападающий будет получать 200 миллионов евро за сезон.

Карим только в воскресенье попрощался с "Реалом", дав прощальное интервью Marca. В своем последнем матче с "Ателтиком" Бильбао (1:1) забил гол.

Отметим, что нападающий из "Аль-Иттихада" стал лучшим бомбардиром чемпионата Саудовской Арави. Абдерразак Хамдулла забил 21 гол в 26 поединках чемпионата.

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В статье: Карим Бензема Аль-Иттихад (Саудовская Аравия)
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Комментарии (1)
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alex.belogubko (одесса)
06.06.2023 в 21:52
бабки на старость и детям внукам хватит
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