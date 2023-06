Официально: Бензема подписал контракт с Аль-Иттихадом. Известны детали контракта

"Аль-Иттихад" объявил о подписании Карима Бензема. Стороны заключили контракт до лета 2026-го.

Сообщается, что нападающий будет получать 200 миллионов евро за сезон.

Карим только в воскресенье попрощался с "Реалом", дав прощальное интервью Marca. В своем последнем матче с "Ателтиком" Бильбао (1:1) забил гол.

Отметим, что нападающий из "Аль-Иттихада" стал лучшим бомбардиром чемпионата Саудовской Арави. Абдерразак Хамдулла забил 21 гол в 26 поединках чемпионата.

Official, confirmed. Karim Benzema joins Al Ittihad on two year deal with option for further season. ????⚫️???????? #AlIttihad



Benzema will earn almost €200m per season net salary, commercial deals included. pic.twitter.com/vSrkL4zjJI