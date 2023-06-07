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Бензема: Роналду показал, что футбол в Саудовской Аравии прогрессирует

Общие новости
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Новый вызов для экс-форварда "Реала"

Бензема: Роналду показал, что футбол в Саудовской Аравии прогрессирует

Фото: ittihad_en

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Французский нападающий Карим Бензема прокомментировал свой переход в "Аль-Иттихад".

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"Это хорошая лига, и здесь много хороших футболистов. Здесь уже есть Криштиану Роналду, который показывает, что Саудовская Аравия начинает прогрессировать в своем уровне.

Мне посчастливилось добиться удивительных результатов в своей карьере и достичь всего, чего я мог, в Испании и Европе. Теперь я чувствую, что настало время для нового вызова и проекта", - цитирует Бензема ВВС.

Напомним, контракт Бензема с саудовским клубом рассчитан до лета 2026 года. По информации СМИ, форвард будет получать 200 миллионов евро за сезон.

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В статье: Карим Бензема Аль-Иттихад (Саудовская Аравия)
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Источник:
BBC

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