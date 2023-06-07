Бензема: Роналду показал, что футбол в Саудовской Аравии прогрессирует

Французский нападающий Карим Бензема прокомментировал свой переход в "Аль-Иттихад".

"Это хорошая лига, и здесь много хороших футболистов. Здесь уже есть Криштиану Роналду, который показывает, что Саудовская Аравия начинает прогрессировать в своем уровне.

Мне посчастливилось добиться удивительных результатов в своей карьере и достичь всего, чего я мог, в Испании и Европе. Теперь я чувствую, что настало время для нового вызова и проекта", - цитирует Бензема ВВС.