Дан Петреску покинул ЧФР, с которым доминировал в Румынии, ради клуба из Южной Кореи
Специалист ушел из румынского клуба
Фото: cfr1907.ro
Дан Петреску уволен с должности главного тренера ЧФР, сообщает официальный сайт клуба. Стороны решили прекратить сотрудничество по взаимному согласию сторон.
55-летний румын трижды возглавлял клуб - в сезоне-2017/18, 2019/20 и с лета 2021 года. Он четыре раза становился чемпионом Румынии с ЧФР. В кампании-2022/23 коллектив финишировал вторым в чемпионате страны.
Отметим, что Петреску быстро определился с новым местом работы. Специалист принял южнокорейскую команду "Чонбук Хёндэ Моторс". Для тренера это не первая работа в Азии. В 2015-м работал в Китае с "Цзянсу Сунин", с которым ему удалось завоевать Суперкубок страны.
После 17-ти сыгранных матчей "Чонбук Моторс" занимает 7-е место в турнирной таблице чемпионата Южной Кореи.
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