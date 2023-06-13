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Саудовский клуб предложил двухлетний контракт Лукаку

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"Челси" уже установил ценник на игрока

Саудовский клуб предложил двухлетний контракт Лукаку

Фото: twitter.com

Новина українською

Нападающий "Челси" Ромелу Лукаку, отыгравший сезон-2022/23 в аренде в "Интере", может продолжить карьеру на Ближнем Востоке.

Как сообщает Goal.com, бельгиец получил официальное предложение от "Аль-Хиляля". Согласно данным издания, саудовский клуб предложил Лукаку двухлетний контракт с общей зарплатой 50 миллионов евро.

Ромелу скоро вернется в "Челси" после завершения своего контракта с "Интером". Несмотря на то, что главный тренер Маурисио Почеттино готов с ним поработать, форвард серьезно рассматривает предложение от "Аль-Хиляля". Однако предлагаемая сумма контракта не совсем устраивает его - бельгийский игрок хочет более высокую зарплату.

Для того, чтобы оформить переход Лукауку, "Аль-Хиляль" должен будет вести переговоры с "Челси". Хотя лондонцы готовы продать футболиста для сокращения состава перед новым сезоном, они запросят сумму, превышающую 50 миллионов евро.

Клуб из Саудовской Аравиии не желает платить такие деньги, но готов найти компромисс с английским клубом.

В сезоне-2022/23 Лукаку отыграл 37 матчей за "Интер" во всех турнирах, забил 14 голов и сделал 7 результативных передач.

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В статье: Ромелу Лукаку Интер (Милан) Челси (Лондон) Аль-Хиляль (Эр-Рияд)
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Источник:
Goal

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