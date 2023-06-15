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Аргентина и Австралия в товарищеском матче сыграли переигровку 1/8 финала чемпионата мира. Победил снова Месси

Общие новости
(3 голосов)

Австралия проигрывала уже на 2-ой минуте

Аргентина и Австралия в товарищеском матче сыграли переигровку 1/8 финала чемпионата мира. Победил снова Месси

Фото: twitter.com/Argentina

Новина українською

Аргентина обыграла сборную Австралии в товарищеском матче. "Альбиселесте" забили два безответных мяча в ворота Меттью Райана.

Сначала гол забил Лионель Месси. На второй минуте Лео открыл счет красивым ударом из-за штрафной. Забитый мяч, кстати стал самым быстрым в карьере аргентинца.

Второй мяч уже во втором тайме на 68-ой минуте забил защитник "Бетиса" Херман Песселья.

Это первый из двух товарищеских матчей Аргентины в июне. Следующий поединок "Альбиселесте" сыграют 19-го числа против Индонезии.

Напомним, что Аргентина и Австралия встречались на чемпионате мира в Катаре в декабре 2022-го. Тогда "альбиселесте" обыграли "соккерос" (2:1) в 1/8 финала и прошли дальше.

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В статье: Лионель Месси Австралия Аргентина
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