Аргентина и Австралия в товарищеском матче сыграли переигровку 1/8 финала чемпионата мира. Победил снова Месси
Австралия проигрывала уже на 2-ой минуте
Фото: twitter.com/Argentina
Аргентина обыграла сборную Австралии в товарищеском матче. "Альбиселесте" забили два безответных мяча в ворота Меттью Райана.
Сначала гол забил Лионель Месси. На второй минуте Лео открыл счет красивым ударом из-за штрафной. Забитый мяч, кстати стал самым быстрым в карьере аргентинца.
Второй мяч уже во втором тайме на 68-ой минуте забил защитник "Бетиса" Херман Песселья.
Это первый из двух товарищеских матчей Аргентины в июне. Следующий поединок "Альбиселесте" сыграют 19-го числа против Индонезии.
Напомним, что Аргентина и Австралия встречались на чемпионате мира в Катаре в декабре 2022-го. Тогда "альбиселесте" обыграли "соккерос" (2:1) в 1/8 финала и прошли дальше.
???? #SelecciónMayor - #AmistosoInternacional— ???????? Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) June 15, 2023
⚽ @Argentina ???????? 2 (Lionel #Messi y Germán Pezzella) ???? #Australia ???????? 0
???? ¡Final del partido!
???? La #Scaloneta jugará el próximo lunes ante #Indonesia ???????? pic.twitter.com/hzW51OpcVY
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