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Сборная Новой Зеландии отказалась выходить на второй тайм матча с Катаром из-за расистских оскорблений

Общие новости
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Товарищеский матч не был доигран

Сборная Новой Зеландии отказалась выходить на второй тайм матча с Катаром из-за расистских оскорблений

Фото: twitter.com/nz_football

Новина українською

Сборная Новой Зеландии отказалась выходить на второй тайм товарищеского матча с Катаром (1:0). Игроки гостей оскорбили на расистской почве защитника Майкла Бокселла.

"Майкл Бокселл подвергся расистским оскорблениям со стороны катарского игрока в первой половине игры. Судьи не предприняли никаких действий, поэтому команда решила не выходить на второй тайм", – говорится в заявлении сборной.

Матч проходил в Австрии и его судила бригада арбитров во главе с Мануэлем Шюттенгрубером.

В последнем товарищеском матче 16-го июня Новая Зеландия уступила сборной Швеции (1:4).

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В статье: Новая Зеландия
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Источник:
nzherald.co.nz

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