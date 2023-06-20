Сборная Новой Зеландии отказалась выходить на второй тайм матча с Катаром из-за расистских оскорблений

Сборная Новой Зеландии отказалась выходить на второй тайм товарищеского матча с Катаром (1:0). Игроки гостей оскорбили на расистской почве защитника Майкла Бокселла.

"Майкл Бокселл подвергся расистским оскорблениям со стороны катарского игрока в первой половине игры. Судьи не предприняли никаких действий, поэтому команда решила не выходить на второй тайм", – говорится в заявлении сборной.

Матч проходил в Австрии и его судила бригада арбитров во главе с Мануэлем Шюттенгрубером.

В последнем товарищеском матче 16-го июня Новая Зеландия уступила сборной Швеции (1:4).