Сборная Новой Зеландии отказалась выходить на второй тайм матча с Катаром из-за расистских оскорблений
Товарищеский матч не был доигран
Фото: twitter.com/nz_football
Сборная Новой Зеландии отказалась выходить на второй тайм товарищеского матча с Катаром (1:0). Игроки гостей оскорбили на расистской почве защитника Майкла Бокселла.
"Майкл Бокселл подвергся расистским оскорблениям со стороны катарского игрока в первой половине игры. Судьи не предприняли никаких действий, поэтому команда решила не выходить на второй тайм", – говорится в заявлении сборной.
Матч проходил в Австрии и его судила бригада арбитров во главе с Мануэлем Шюттенгрубером.
В последнем товарищеском матче 16-го июня Новая Зеландия уступила сборной Швеции (1:4).
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