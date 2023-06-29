Жорже Жезуш станет самым высокооплачиваемым тренером сборной в мире

Жорже Жезуш в ближайшие дни возглавит сборную Саудовской Аравии.

Как утверждает UOL Esporte, 68-летний португалец согласовал зарплату на уровне 10 млн евро в год, что является рекордом для тренеров сборных во всем мире. На втором месте - Ханс Флик из Бундестим с окладом 6,5 млн.

Если же считать и клубных тренеров тоже, то португальский ветеран замкнет ТОП-10, имея одинаковую зарплату с наставником "Интера" Симоне Индзаги.

Жезуш в 2018-19 годах работал в Саудовской Аравии с "Аль-Хилялем", поэтому знаком со спецификой страны.

Наибольшую известность тренер завоевал у руля "Бенфики" и "Фламенго", а последний сезон провел в "Фенербахче", с которым выиграл Кубок Турции.