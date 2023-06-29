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Жорже Жезуш станет самым высокооплачиваемым тренером сборной в мире

Общие новости
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Опять на слуху Саудовская Аравия

Жорже Жезуш станет самым высокооплачиваемым тренером сборной в мире

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Mahmut Serdar Alakus/Anadolu Agency

Новина українською

Жорже Жезуш в ближайшие дни возглавит сборную Саудовской Аравии.

Как утверждает UOL Esporte, 68-летний португалец согласовал зарплату на уровне 10 млн евро в год, что является рекордом для тренеров сборных во всем мире. На втором месте - Ханс Флик из Бундестим с окладом 6,5 млн.

Если же считать и клубных тренеров тоже, то португальский ветеран замкнет ТОП-10, имея одинаковую зарплату с наставником "Интера" Симоне Индзаги.

Жезуш в 2018-19 годах работал в Саудовской Аравии с "Аль-Хилялем", поэтому знаком со спецификой страны.

Наибольшую известность тренер завоевал у руля "Бенфики" и "Фламенго", а последний сезон провел в "Фенербахче", с которым выиграл Кубок Турции.

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В статье: Жорже Жезуш Саудовская Аравия
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Источник:
UOL Esporte

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