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"Не хотел возвращаться". Польский хавбек расторг контракт с российским клубом

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Гжегож Крыховяк занял твердую позицию

"Не хотел возвращаться". Польский хавбек расторг контракт с российским клубом

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Известный польский футболист Гжегож Крыховяк прокомментировал расторжения контракта с российским "Краснодаром".

Напомним, что в начале полномасштабной войны РФ против Украины поляк уехал из страны-агрессора в аренду - сначала в греческий "АЕКа", а затем в саудовский "Аль-Шабаб".

"Когда появилась возможность разорвать контракт, мое решение было ясным. Я не хотел туда возвращаться, поэтому позвонил своему агенту, чтобы сообщить "Краснодару", что я хочу уйти.

После начала войны моя позиция была твердой, поэтому нет смысла искать другую аренду. Теперь есть возможность начать новую главу в моей карьере. У меня есть несколько предложений. Первый и главный вариант – остаться в "Аль-Шабабе", - цитирует Крыховяка Meczyki.

Напомним, полузащитник играл в России с 2018 года - сперва за "Локомотив", а затем "Краснодар".

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В статье: Гжегож Крыховяк "Краснодар"
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Источник:
Meczyki

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