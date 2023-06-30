"Не хотел возвращаться". Польский хавбек расторг контракт с российским клубом
Гжегож Крыховяк занял твердую позицию
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Известный польский футболист Гжегож Крыховяк прокомментировал расторжения контракта с российским "Краснодаром".
Напомним, что в начале полномасштабной войны РФ против Украины поляк уехал из страны-агрессора в аренду - сначала в греческий "АЕКа", а затем в саудовский "Аль-Шабаб".
"Когда появилась возможность разорвать контракт, мое решение было ясным. Я не хотел туда возвращаться, поэтому позвонил своему агенту, чтобы сообщить "Краснодару", что я хочу уйти.
После начала войны моя позиция была твердой, поэтому нет смысла искать другую аренду. Теперь есть возможность начать новую главу в моей карьере. У меня есть несколько предложений. Первый и главный вариант – остаться в "Аль-Шабабе", - цитирует Крыховяка Meczyki.
Напомним, полузащитник играл в России с 2018 года - сперва за "Локомотив", а затем "Краснодар".
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