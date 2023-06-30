  1. UA-Футбол ⚽
  2. Общие новости
  3. Новости Общие новости
  4. Новость
В тренде

Модрич и Ловрен обвиняются в даче ложных показаний. Сборная Хорватии уже отреагировала на подозрения

Общие новости
Обновлено
(1 голосов)

Дисквалифицировать игроков национальная команда не будет

Модрич и Ловрен обвиняются в даче ложных показаний. Сборная Хорватии уже отреагировала на подозрения

Фото: twitter.com/FIFAWorldCup

Новина українською

Лука Модрич и Деян Ловрен обвиняются муниципальном суде в Осиеке в даче ложных показаний. Игроки солгали во время следствия в 2017-м году.

Оба футболиста заявили, что подписывали приложения к контракту, которые обязывали выплачивать определенную сумму клубу, который их воспитал.

Модрич утверждал, что подписывал это приложение каждый раз, когда продлевал соглашение, зная, что это не правда. Капитан сборной Хорватии подписал это приложение только когда покидал клуб.

Деян Ловрен же утверждал, что лично создал счет в банке и лично клал сумму на счет третьего лица, согласно обязательству в Загребе, хотя доказано, что в тот момент он находился во Франции.

Национальная команда Хорватии призвала правосудие относится к подсудимым как к любым другим гражданам Хорватии, но выразила полную поддержку игроков.

"Лука Модрич и Деян Ловрен, обладатели серебряных и бронзовых медалей чемпионатов мира по футболу, игроки и лидеры команды, прославившей хорватский футбол и страну не должны встретить особого отношения со стороны хорватской судебной системы. Однако они заслуживают справедливых и равных отношений и правовой определенности.

Поэтому Хорватская футбольная ассоциация оказывает полную поддержку Луке Модричу и Деяну Ловрену, и мы будем готовы оказать помощь двум легендарным Ватренам во время процесса", — говорится в пресс-релизе сборной.

По теме
yellow-arrow
"Не хотел возвращаться". Польский хавбек расторг контракт с российским клубом
yellow-arrow
Пиратское Эльдорадо, или Как Колумбия на пять лет собрала у себя лучших игроков мира
yellow-arrow
Роналду лично убедил его. Экс-наставник Шахтера возглавит Аль-Наср
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Лука Модрич Хорватия Деян Ловрен
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
sportske.jutarnji.hr

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
2500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде