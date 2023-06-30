Модрич и Ловрен обвиняются в даче ложных показаний. Сборная Хорватии уже отреагировала на подозрения

Лука Модрич и Деян Ловрен обвиняются муниципальном суде в Осиеке в даче ложных показаний. Игроки солгали во время следствия в 2017-м году.

Оба футболиста заявили, что подписывали приложения к контракту, которые обязывали выплачивать определенную сумму клубу, который их воспитал.

Модрич утверждал, что подписывал это приложение каждый раз, когда продлевал соглашение, зная, что это не правда. Капитан сборной Хорватии подписал это приложение только когда покидал клуб.

Деян Ловрен же утверждал, что лично создал счет в банке и лично клал сумму на счет третьего лица, согласно обязательству в Загребе, хотя доказано, что в тот момент он находился во Франции.

Национальная команда Хорватии призвала правосудие относится к подсудимым как к любым другим гражданам Хорватии, но выразила полную поддержку игроков.

"Лука Модрич и Деян Ловрен, обладатели серебряных и бронзовых медалей чемпионатов мира по футболу, игроки и лидеры команды, прославившей хорватский футбол и страну не должны встретить особого отношения со стороны хорватской судебной системы. Однако они заслуживают справедливых и равных отношений и правовой определенности.