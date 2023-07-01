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Сеск Фабрегас повесил бутсы на гвоздь

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Следующий этап карьеры - футбольный тренер

Сеск Фабрегас повесил бутсы на гвоздь

Фото: asmonaco.com / Автор невідомий

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Испанский полузащитник Сеск Фабрегас закончил карьеру, об этом он сообщил в своем твиттере.

"С большой грустью говорю это. Пришло время повесить бутсы на гвоздь. Я буду ценить каждое мгновение, от первых дней в "Барселоне", до "Арсенала", возвращения в "блауграну", "Челси", "Монако" и, наконец, "Комо". От Чемпионата Мира до Чемпионата Европы, победы в Англии, Испании, завоевание европейских трофеев: это было путешествие, которое я никогда не забуду. Спасибо всем, кто помогал мне. У меня много незабываемых воспоминаний, а также нашел друзей на этом пути. Хотя бы ради этого оно того стоило бы. Я получил опыт, о котором никогда не мечтал.", - сказал Сеск в своей прощальной речи.

36-летний футболист планирует продолжить работу в футболе. Сейчас в его планах стать тренером "Комо" U-19, выступающих в итальянской Примавере 2.

За свою карьеру он сыграл 739 матчей, где забил 125 голов и отдал 217 ассистов. Испанский полузащитник завоевал 17 командных трофеев, среди которых Чемпионат Мира, два Чемпионата Европы, два титула в АПЛ, Ла Лига, Лига Европы и национальные кубки стран.

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В статье: Сеск Фабрегас
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Источник:
twitter.com

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