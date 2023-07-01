Сеск Фабрегас повесил бутсы на гвоздь

Испанский полузащитник Сеск Фабрегас закончил карьеру, об этом он сообщил в своем твиттере.

"С большой грустью говорю это. Пришло время повесить бутсы на гвоздь. Я буду ценить каждое мгновение, от первых дней в "Барселоне", до "Арсенала", возвращения в "блауграну", "Челси", "Монако" и, наконец, "Комо". От Чемпионата Мира до Чемпионата Европы, победы в Англии, Испании, завоевание европейских трофеев: это было путешествие, которое я никогда не забуду. Спасибо всем, кто помогал мне. У меня много незабываемых воспоминаний, а также нашел друзей на этом пути. Хотя бы ради этого оно того стоило бы. Я получил опыт, о котором никогда не мечтал.", - сказал Сеск в своей прощальной речи.