Сеск Фабрегас повесил бутсы на гвоздь
Следующий этап карьеры - футбольный тренер
Фото: asmonaco.com / Автор невідомий
Испанский полузащитник Сеск Фабрегас закончил карьеру, об этом он сообщил в своем твиттере.
"С большой грустью говорю это. Пришло время повесить бутсы на гвоздь. Я буду ценить каждое мгновение, от первых дней в "Барселоне", до "Арсенала", возвращения в "блауграну", "Челси", "Монако" и, наконец, "Комо". От Чемпионата Мира до Чемпионата Европы, победы в Англии, Испании, завоевание европейских трофеев: это было путешествие, которое я никогда не забуду. Спасибо всем, кто помогал мне. У меня много незабываемых воспоминаний, а также нашел друзей на этом пути. Хотя бы ради этого оно того стоило бы. Я получил опыт, о котором никогда не мечтал.", - сказал Сеск в своей прощальной речи.
36-летний футболист планирует продолжить работу в футболе. Сейчас в его планах стать тренером "Комо" U-19, выступающих в итальянской Примавере 2.
За свою карьеру он сыграл 739 матчей, где забил 125 голов и отдал 217 ассистов. Испанский полузащитник завоевал 17 командных трофеев, среди которых Чемпионат Мира, два Чемпионата Европы, два титула в АПЛ, Ла Лига, Лига Европы и национальные кубки стран.
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