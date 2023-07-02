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Буффон получил предложение от Аль-Хиляля, - Николо Скира

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Легенда может переехать в Саудовскую Аравию в 45 лет

Буффон получил предложение от Аль-Хиляля, - Николо Скира

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Легендарный итальянский голкипер Джанлуиджи Буффон может продолжить карьеру в Саудовской Аравии.

Один из клубов предложил вратарю "Пармы" контракт до 2025 года с зарплатой в размере 15 млн евро за сезон, сообщает журналист Николо Скиря. По данным источника, 45-летний голкипер взял время на размышления.

Напомним, соглашение Джанлуиджи Буффона с "Пармой", которое играет в Серии Б, рассчитано до июня 2024 года.

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В статье: Джанлуиджи Буффон Саудовская Аравия Парма Аль-Хиляль (Эр-Рияд)
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Источник:
Nico Schira

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