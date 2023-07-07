УЕФА и КОНМЕБОЛ создали Кубок вызова – турнир для победителей Лиги Европы и Судамериканы
Первый матч пройдет уже 19-го июля
Фото: twitter.com/SevillaFC
УЕФА объявил о создании турнира под названием "Кубок вызова". В нем сыграют победители Лиги Европы и Копа Судамерикана – вторых по важности турниров Европы и Южной Америки.
Первый матч нового первенства пройдет уже 19-го июля на домашней арене победителя Лиги Европы Рамон Санчес Писхуан. "Севилья" встретиться с "Индепендьенте дель Валье".
Дополнительное время не предусматривается регламентом. Победитель будет определятся в серии пенальти, в случае ничьей в основное время. Естесственно будет создан специальный трофей и медали.
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:uefa.com
Популярное сейчас
- "Зинченко вышел на позиции фальшивой девятки". Жезус рассказал, в какой момент он решил покинуть Сити
- 200 млн на Райса, Хавертца и Тимбера. Арсенал вновь готов бросить вызов Ман Сити
- Внимательно ли вы следили за выступлением сборной Украины на молодежном Евро-2023? Квиз
- Ротаня оставили на Олимпиаду, арест соратника Павелко, Зарю возглавил серб. Главные новости за 4 июля
- Роман Григорчук получил новый статус
- Тибо Куртуа сыграл свадьбу с роскошной израильской моделью. ФОТО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
4500 грн
2На сайт
2500 грн