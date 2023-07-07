УЕФА и КОНМЕБОЛ создали Кубок вызова – турнир для победителей Лиги Европы и Судамериканы

УЕФА объявил о создании турнира под названием "Кубок вызова". В нем сыграют победители Лиги Европы и Копа Судамерикана – вторых по важности турниров Европы и Южной Америки.

Первый матч нового первенства пройдет уже 19-го июля на домашней арене победителя Лиги Европы Рамон Санчес Писхуан. "Севилья" встретиться с "Индепендьенте дель Валье".

Дополнительное время не предусматривается регламентом. Победитель будет определятся в серии пенальти, в случае ничьей в основное время. Естесственно будет создан специальный трофей и медали.