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УЕФА и КОНМЕБОЛ создали Кубок вызова – турнир для победителей Лиги Европы и Судамериканы

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Первый матч пройдет уже 19-го июля

УЕФА и КОНМЕБОЛ создали Кубок вызова – турнир для победителей Лиги Европы и Судамериканы

Фото: twitter.com/SevillaFC

Новина українською

УЕФА объявил о создании турнира под названием "Кубок вызова". В нем сыграют победители Лиги Европы и Копа Судамерикана – вторых по важности турниров Европы и Южной Америки.

Первый матч нового первенства пройдет уже 19-го июля на домашней арене победителя Лиги Европы Рамон Санчес Писхуан. "Севилья" встретиться с "Индепендьенте дель Валье".

Дополнительное время не предусматривается регламентом. Победитель будет определятся в серии пенальти, в случае ничьей в основное время. Естесственно будет создан специальный трофей и медали.

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В статье: УЕФА Лига Европы Копа Судамерикана КОНМЕБОЛ
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Источник:
uefa.com

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