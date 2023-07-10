Главного тренера женской сборной Замбии обвинили в сексуальных домогательствах к футболисткам

Главный тренер женской футбольной сборной Замбии Брюс Мвапе оказался под следствием из-за обвинений в сексуальных домогательствах. Он был назначен на должность в мае 2018 года. В сентябре 2022-го Футбольная ассоциация Замбии (FAZ) заявила, что передала расследование обвинений в сексуальном насилии в ФИФА. Мвапе и тренер команды U-17 Калуба Кангва были среди сотрудников FAZ, в отношении которых проводилось расследование.

"Если Мвапе хочет с кем-то переспать, то ты должен сказать "да", – сказала в комментарии The Guardian одна из игроков, пожелавшая остаться анонимной. "В нашей команде это нормально, что тренер спит с футболистками".

По информации источника, футболистки получали угрозы, хоть и не от самого Мвапе: "Им угрожают карательными мерами, если они осмелятся рассказать что-либо о том, что произошло. Федерация закрывает на это глаза, потому что девушки показали хорошие результаты. Это их способ показать общественности и властям успех, имидж. Но за кулисами все отвратительно".

Замбия – одна из четырех африканских сборных на Чемпионате мира по футболу среди женщин, которая попала в группу С. Ее соперники в квартете: Испания, Япония и Коста-Рика.