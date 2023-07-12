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Экс-игрок Челси и Ювентуса возглавил европейский клуб, который отправился на турнир в Россию

Общие новости
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Румынский специалист подписал двухлетний контракт

Экс-игрок Челси и Ювентуса возглавил европейский клуб, который отправился на турнир в Россию

Фото: neftchi.az

Новина українською

"Нефтчи" назначал Адриана Муту новым главным тренером команды. Об этом говорится на официальном сайте клуба.

Контракт с 44-летним специалистом рассчитан на 2 года.

Последним местом работы Муту был бухарестский "Рапид", который он покинул на днях. Трудовой договор был расторгнут по взаимному согласию сторон. Во время тренерской карьеры румын возглавлял "Волунтари", "Университа Крайова", "Аль-Вахда" U-21 и сборную Румынии U-21.

Как игрок он выступал за "Челси", "Ювентус", "Фиорентину", "Верону" и ряд других клубов.

В сезоне-2022/23 "Нефтчи" занял 3-е место в чемпионате Азербайджана и сыграет в квалификации Лиги конференций. Также стоит заметить, что азербайджанский клуб примет участие в товарищеском турнире в России.

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В статье: Адриан Муту Нефтчи (Баку)
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Источник:
neftchi.az

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