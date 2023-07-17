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Рубен Невеш: Главная причина почему я не сомневался в переходе в Саудовскую Аравию – жена и трое детей

Общие новости
(1 голосов)

И его можно понять

Рубен Невеш: Главная причина почему я не сомневался в переходе в Саудовскую Аравию – жена и трое детей

Фото: twitter.com/Alhilal_FC

Новина українською

Полузащитник "Вулверхэмптона" Рубен Невеш прокомментировал переход в "Аль-Хиляль". Днежное вознаграждение оказалось главной мотивацией 26-летнего португальца.

"Главная причина, по которой я не сомневался (насчет перехода в "Аль-Хиляль") – желание обеспечить своей семье такую жизнь, как я всегда хотел.

У меня есть жена и трое детей, о которых я должен заботиться. Они – мой самый главный трофей. Это очень повлияло на мое решение.

Но, как я уже говорил, (меня заинтересовал) проект. "Аль-Хиляль" намерен стать лучшим клубом Азии.

После моего перехода соцсети просто взорвались. Это было невероятно – количество фанатов, их страсть к футболу. Уверен, я принял правильное решение для себя и своей семьи", – сказал Невеш.

Невешем интересовалась "Барселона", но у клуба не оказалось лишних денег для подписания опорника из АПЛ.

В минувшем сезоне Невеш провел за "Вулверхэмптон" 41 матч, забил 6 голов и отдал 1 результативный пас. Португалец перешел в английский клуб летом 2017-го за 19 миллионов евро и теперь его продают за 55 миллионов.

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В статье: Вулверхэмптон Рубен Невеш Аль-Хиляль (Эр-Рияд)
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Комментарии (1)
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Yurko-Zahid (Фредерик)
18.07.2023 в 00:08
Кормілєц сєм"ї!
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