Рубен Невеш: Главная причина почему я не сомневался в переходе в Саудовскую Аравию – жена и трое детей
И его можно понять
Фото: twitter.com/Alhilal_FC
Полузащитник "Вулверхэмптона" Рубен Невеш прокомментировал переход в "Аль-Хиляль". Днежное вознаграждение оказалось главной мотивацией 26-летнего португальца.
"Главная причина, по которой я не сомневался (насчет перехода в "Аль-Хиляль") – желание обеспечить своей семье такую жизнь, как я всегда хотел.
У меня есть жена и трое детей, о которых я должен заботиться. Они – мой самый главный трофей. Это очень повлияло на мое решение.
Но, как я уже говорил, (меня заинтересовал) проект. "Аль-Хиляль" намерен стать лучшим клубом Азии.
После моего перехода соцсети просто взорвались. Это было невероятно – количество фанатов, их страсть к футболу. Уверен, я принял правильное решение для себя и своей семьи", – сказал Невеш.
Невешем интересовалась "Барселона", но у клуба не оказалось лишних денег для подписания опорника из АПЛ.
В минувшем сезоне Невеш провел за "Вулверхэмптон" 41 матч, забил 6 голов и отдал 1 результативный пас. Португалец перешел в английский клуб летом 2017-го за 19 миллионов евро и теперь его продают за 55 миллионов.
Rúben Neves explica mudança para o Al-Hilal: "A principal razão é a oportunidade de dar à minha família a vida que sempre quis. Eles são o maior troféu da minha carreira."— B24 (@B24PT) July 16, 2023
(via @Alhilal_FC) pic.twitter.com/1uSZOYJT7b
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