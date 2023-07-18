Кейта травмировала спустя несколько недель в Вердере. Известны сроки восстановления
Травмы погубили талант
Фото: werder.de
Наби Кейта получил повреждение приводящих мышц во время разминки перед товарищеским поединком "Вердера" с "Ольденбургом". На восстановление уйдет несколько недель.
Кейта пришел из "Ливерпуля" в прошлом месяце, подписав контракт в качестве свободного агента с "Вердером". Полузащитник подписал контракт до лета 2026-го.
Кейта пропустил в прошлом сезоне 38 матчей из-за разных повреждений. Он принял участие в 13 поединках за "Ливерпуль" в прошлом сезоне.
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Источник:werder.de
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