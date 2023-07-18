Кейта травмировала спустя несколько недель в Вердере. Известны сроки восстановления

Наби Кейта получил повреждение приводящих мышц во время разминки перед товарищеским поединком "Вердера" с "Ольденбургом". На восстановление уйдет несколько недель.

Кейта пришел из "Ливерпуля" в прошлом месяце, подписав контракт в качестве свободного агента с "Вердером". Полузащитник подписал контракт до лета 2026-го.

Кейта пропустил в прошлом сезоне 38 матчей из-за разных повреждений. Он принял участие в 13 поединках за "Ливерпуль" в прошлом сезоне.