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Кейта травмировала спустя несколько недель в Вердере. Известны сроки восстановления

Общие новости
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Травмы погубили талант

Кейта травмировала спустя несколько недель в Вердере. Известны сроки восстановления

Фото: werder.de

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Наби Кейта получил повреждение приводящих мышц во время разминки перед товарищеским поединком "Вердера" с "Ольденбургом". На восстановление уйдет несколько недель.

Кейта пришел из "Ливерпуля" в прошлом месяце, подписав контракт в качестве свободного агента с "Вердером". Полузащитник подписал контракт до лета 2026-го.

Кейта пропустил в прошлом сезоне 38 матчей из-за разных повреждений. Он принял участие в 13 поединках за "Ливерпуль" в прошлом сезоне.

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В статье: Вердер (Бремен) Ливерпуль Наби Кейта
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Источник:
werder.de

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