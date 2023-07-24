Европейский клуб, который ездил на турнир в Россию, сменил президента

Президент "Нефтчи" Кямран Гулиев освобожден от своей должности, сообщает официальный сайт "черно-белых".

Гулиев владел азербайджанским клубом с 2018 года. За это время "нефтяники" завоевали одну золотую, три серебряные и две бронзовые медали чемпионатов страны.

Заметим, что "Нефтчи" уже назвал имя нового президента клуба. Им стал Фаррух Махмудов.

Бизнесмен родился в 1982 году, в 1999-2003 гг. получал образование в Азербайджанском государственном экономическом университете на специальности бухучет и аудит, а в 2003-2005 гг. получил образование на ступени магистра по специальности бизнес-управление и маркетинг в бизнес-школе Университета Центральной Европы.

С 2022 года Ф.Махмудов занимает пост исполнительного директора Федерации баскетбола Азербайджана. С 2015 года был основателем и управляющим ООО "ALTÜST Media". В различные годы занимал руководящие посты в "Samsung Electronics Caucasus", "British American Tobacco Azerbaijan", ООО "Azerfon" и других компаниях.

Напомним, в июле этого года "Нефтчи" принимал участие в товарищеском турнире в России. Азербайджанский клуб проиграл все четыре матча: "Зениту" (1:3), "Црвене Звезде" (0:4), "Фенербахче" (0:1) и "Спартаку" (0:2).