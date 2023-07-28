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Бензема дебютировал за Аль-Иттихад. Обладатель Золотого мяча забил шикарный мяч и отдал голевую – Видео

Общие новости
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Результативный дебют

Бензема дебютировал за Аль-Иттихад. Обладатель Золотого мяча забил шикарный мяч и отдал голевую – Видео

Фото: twitter.com/ittihad

Новина українською

Карим Бензема дебютировал за "Аль-Иттихад" в матче против "Эсперанс" (2:1) в матче Кубка арабских чемпионов. Француз забил гол и отдал результативный пас.

Бензема сначала отдал голевую на 35-ой минуте встречи, а потом забил на 55-ой.

В этом же матче дебютировал и Нголо Канте, который летом поменял "Челси" на саудовский клуб.

Напомним, что Бензема присоединился к "Иттихаду" в качестве свободного агента.

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В статье: Карим Бензема Аль-Иттихад (Саудовская Аравия)
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