Бензема дебютировал за Аль-Иттихад. Обладатель Золотого мяча забил шикарный мяч и отдал голевую – Видео
Результативный дебют
Фото: twitter.com/ittihad
Карим Бензема дебютировал за "Аль-Иттихад" в матче против "Эсперанс" (2:1) в матче Кубка арабских чемпионов. Француз забил гол и отдал результативный пас.
Бензема сначала отдал голевую на 35-ой минуте встречи, а потом забил на 55-ой.
В этом же матче дебютировал и Нголо Канте, который летом поменял "Челси" на саудовский клуб.
Напомним, что Бензема присоединился к "Иттихаду" в качестве свободного агента.
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