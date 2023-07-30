Один из самых перспективных немецких тренеров возглавил Аль-Ахли. Он со скандалом ушел из Зальцбурга

Маттиасу Яйссле всего 35, но он уже успел дважды выиграть Чемпионат Австрии с "Зальцбургом". Кажется, ничего особенного, ведь в тамошней Бундеслиге возможности РБ безграничны. Но тот факт, что "Зальцбург" назначил Яйссле на должность главного тренера в возрасте 33-х лет заслуживает внимания. В этом клубе, как никто другой, умеют работать на перспективу. Поэтому не зря Яйссле считается одним из самых больших талантов нового поколения немецких тренеров.

Но на днях Маттиас решил радикально сменить свою карьеру. К нему начал свататься аравийский "Аль Ахли" и парню сорвало крышу. "Зальцбург" с ответом не заставил себя ждать – 28-го июля он объявил об увольнении тренера, мотивируя это тем, что такое поведение не допустимо. Примечательно, что РБ разорвал отношения с тренером за день до старта чемпионата. Уже в субботу "Зальцбург" победил в первом туре "Альтах" под руководством 32-летнего Феликса Коха.

Между тем Яйссле не долго был без работы. В субботу он был назначен на должность главного тренера того же "Аль Ахли" из Джидды. Контракт подписан сроком три года. В официальном сообщении указывается, что "Яйссле обладает большим авторитетом, а его назначение – важный шаг в стратегии развития клуба".

Добавим, что "Аль Ахли" в прошлом сезоне еще выступал во втором дивизионе, но выиграл его и повысился в классе. Этим летом клуб совершил несколько громких приобретений, в частности, пригласил голкипера Эдуара Менди из "Челси", форварда Роберто Фирмино из "Ливерпуля" и вингера Рияда Мареза из "Манчестер Сити".