  1. UA-Футбол ⚽
  2. Общие новости
  3. Новости Общие новости
  4. Новость
В тренде

Аль-Ахли нацелен на трансфер Амрабата

Общие новости
(1 голосов)

Сильный конкурент для красных дьяволов

Аль-Ахли нацелен на трансфер Амрабата

Фото: twitter.com

Новина українською

Саудовский "Аль-Ахли" хочет подписать Софьяна Амрабата. В ближайшее время последует официальное предложение. После трансфера Роберто Фирмино, Рияда Мареза, Эдуара Менди и Аллана Сен-Максимена саудиты планируют сделать еще несколько трансферов, об этом сообщает lequipe.fr.

Итальянские СМИ говорили, что 26-летний полузащитник согласовал личный контракт с "красными дьяволами", ведь сам футболист желает играть за английский клуб. Фабрицио Романо также подтвердил интерес со стороны "Манчестер Юнайтед".

Сообщалось, что "фиалки" хотят получить за Софьяна, чей контракт истекает следующим летом, около 30 миллионов евро.

В прошлом сезоне Амрабат провел за "Фиорентину" 49 матчей и отдал 1 результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает 26-летнего марокканца как раз в 30 миллионов евро.

По теме
yellow-arrow
Team Spirit - чемпионы Riyadh Masters 2023
yellow-arrow
Стали известны победители мужского и женского Кубка претендентов по волейболу
yellow-arrow
Официально: Сен-Максимен игрок Аль-Ахли
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Аль-Ахли (ОАЭ) Фиорентина (Флоренция) Манчестер Юнайтед Софиян Амрабат
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
lequipe.fr

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде