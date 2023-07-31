Аль-Ахли нацелен на трансфер Амрабата

Саудовский "Аль-Ахли" хочет подписать Софьяна Амрабата. В ближайшее время последует официальное предложение. После трансфера Роберто Фирмино, Рияда Мареза, Эдуара Менди и Аллана Сен-Максимена саудиты планируют сделать еще несколько трансферов, об этом сообщает lequipe.fr.

Итальянские СМИ говорили, что 26-летний полузащитник согласовал личный контракт с "красными дьяволами", ведь сам футболист желает играть за английский клуб. Фабрицио Романо также подтвердил интерес со стороны "Манчестер Юнайтед".

Сообщалось, что "фиалки" хотят получить за Софьяна, чей контракт истекает следующим летом, около 30 миллионов евро.

В прошлом сезоне Амрабат провел за "Фиорентину" 49 матчей и отдал 1 результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает 26-летнего марокканца как раз в 30 миллионов евро.