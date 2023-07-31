Значимая фигура для Апеннин. Сегодня отмечает День рождения Антонио Конте
Итальянский граф
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Антонио Конте родился 31 июля 1969 года в итальянском Лечче. Начинал свою футбольную карьеру в одноименном клубе из родного города, затем оказался в туринском "Ювентусе".
В составе "бьянконери" Конте выступал в течение двенадцати лет, был капитаном команды. Среди его достижений: трофеи Лиги чемпионов и Серии А (5 комплектов золотых медалей).
В 2006 году Антонио начал тренерскую карьеру, приведя сначала "Бари" (2008/09), а затем и "Сиену" (2010/11) к выходу в Серию А из Серии В. В 2011 году возглавил "Ювентус", где адаптировал тактику 3-5-2 и трижды выиграл чемпионат Италии. После "Старой синьоры" тренировал сборную своей страны. Также работал в "Челси", где выиграл АПЛ в первом же сезоне.
Конте привел миланский "Интер" к чемпионству Италии, после этого Антонио 1,5 года работал в лондонском "Тоттенхэме".
Happy birthday to Antonio Conte, who turns 54 today. ???????????? pic.twitter.com/8G23xPogTR— Football Tweet ⚽ (@Football__Tweet) July 30, 2023
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