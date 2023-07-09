Ришарлисон: Конте почти два часа отчитывал меня на командном сборе

Вингер "Тоттенхема" Решарлисон рассказал о конфликте с бывшим тренером команды Антонио Конте, который произошел из-за жалобы игрока о недостатке игрового времени.

"Конечно, я выставил себя дураком, когда сказал в интервью, что мне нужно больше игрового времени и все остальное. Это произошло после вылета из Лиги чемпионов, но потом извинился перед ним.

Я даже сказал ему, что он может меня наказать, если хочет. Мы во всем разобрались, потом я снова попытался пробежаться и получил еще одну травму. Нравится вам это или нет, но это тоже ментально влияет.

Конте должен был показать свою жесткость коллективу, показать, что он до сих пор здесь, что он все еще главный. Это его способ общения с людьми, с коллективом. Он почти два часа отчитывал меня на командном сборе, на виду у всех.

Потом некоторые игроки сказали: "Вещи, не делай этого больше, пережди два часа". Всем хотелось уйти, но в итоге мы все решили", - сказал Ришарлисон.