Легенда Барселоны перешел в клуб из ОАЭ
Это третья команда в карьере испанского хавбека
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Пресс-служба команды "Эмирейтс" из ОАЭ объявила о переходе легендарного испанского полузащитника Андреса Иньесты.
По последним данным СМИ, контракт с 39-летним испанцем был подписан по схеме 1+1.
Последние пять сезонов Иньеста отыграл в составе японского клуба "Виссел Кобе". А до этого 22 года провел в "Барселоне", с которой выиграл 32 трофея.
В составе сборной Испании, за которую Иньеста провел 131 матч, спортсмен выиграл два чемпионата Европы и чемпионат мира. Также на его счету два трофея с японским "Виссел Кобе".
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