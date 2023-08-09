Легенда Барселоны перешел в клуб из ОАЭ

Пресс-служба команды "Эмирейтс" из ОАЭ объявила о переходе легендарного испанского полузащитника Андреса Иньесты.

По последним данным СМИ, контракт с 39-летним испанцем был подписан по схеме 1+1.

Последние пять сезонов Иньеста отыграл в составе японского клуба "Виссел Кобе". А до этого 22 года провел в "Барселоне", с которой выиграл 32 трофея.

В составе сборной Испании, за которую Иньеста провел 131 матч, спортсмен выиграл два чемпионата Европы и чемпионат мира. Также на его счету два трофея с японским "Виссел Кобе".