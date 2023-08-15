Самый дорогой игрок в истории Динамо официально трудоустроился в Армении
37-летний форвард перебрался в ереванский "Ноа"
Фото: ФК Динамо Київ
Бывший форвард "Динамо" Дьемерси Мбокани продолжит карьеру в чемпионате Армении.
37-летний конголезец стал игроком ереванского "Ноа", сообщает клубная пресс-служба. Детали перехода не разглашаются. Известно, что экс-динамовец перешел в новую команду на правах свободного агента.
Предыдущим клубом нападающего был "Васланд-Беверен". В рядах бельгийского клуба Мбокани в сезоне-2022/23 играл во втором по силе дивизионе чемпионата Бельгии, и отличился 16 голами и 8 ассистами в 24 поединках.
Напомним, что Мбокани является самым дорогим футболистом в истории "Динамо". Летом 2013-го "бело-синие" заплатили за игрока "Андерлехту" 11 миллионов евро.
"Ноа" по итогам минувшего сезона финишировал восьмым в армянской Премьер-лиге.
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