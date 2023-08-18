Роналду троллит Рамоса за подписчиков в Инстаграм: Тебе нужен ещё один 0, чтобы догнать меня
У португальца 600 миллионов подписчиков в соцсети
instagram.com/cristiano
Серхио Рамос опубликовал в Инстаграм пост, где радуется 60 миллионам подписчиков в соцсети. Криштиану Роналду решил, что не может упустить момент пошутить над бывшим партнером по команде.
"Мы начали в 2014 году и теперь, хотя это казалось невозможным, набрали 60 млн", – написал Рамос.
Криштиану ответил комментарием:
"Тебе нужен еще один ноль, чтобы догнать меня", – написал Роналду, добавив смеющийся смайлик.
Напомним, что на даный момент Рамос находится без клуба. "ПСЖ" расстался с футболистам по окончанию прошлого сезона. Испанец хотел вернуться в "Севилью", но недавно президент заявил, что клубу не нужен испанец.
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