Роналду троллит Рамоса за подписчиков в Инстаграм: Тебе нужен ещё один 0, чтобы догнать меня

Серхио Рамос опубликовал в Инстаграм пост, где радуется 60 миллионам подписчиков в соцсети. Криштиану Роналду решил, что не может упустить момент пошутить над бывшим партнером по команде.

"Мы начали в 2014 году и теперь, хотя это казалось невозможным, набрали 60 млн", – написал Рамос.

Криштиану ответил комментарием:

"Тебе нужен еще один ноль, чтобы догнать меня", – написал Роналду, добавив смеющийся смайлик.

Напомним, что на даный момент Рамос находится без клуба. "ПСЖ" расстался с футболистам по окончанию прошлого сезона. Испанец хотел вернуться в "Севилью", но недавно президент заявил, что клубу не нужен испанец.