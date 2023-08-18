Диего Годин: я играл против Месси и Роналду. Лео – лучший футболист в истории
Для кого-то лучшим будет Марадона, но для меня лучший в истории футбола – Месси
Диего Годин назвал Лионеля Месси лучшим футболистом в истории.
"Наше чемпионство с "Атлетико" в 2014 году в десять раз ценнее чем у остальных.
В те годы в "Атлетико" и сборной Уругвая я был вынужден играть против Лионеля Месси на пике его карьеры в "Барселоне" и против "Реала" Криштиану Роналду.
Я второй по количеству матчей против лучшего футболиста всех времен или хотя бы этой эпохи. Для кого-то лучшим будет Марадона, но для меня лучший в истории футбола – Месси", – сказал экс-защитник, который в этом году завершил карьеру.
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Источник:tycsports
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