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Диего Годин: я играл против Месси и Роналду. Лео – лучший футболист в истории

Общие новости
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Для кого-то лучшим будет Марадона, но для меня лучший в истории футбола – Месси

Диего Годин: я играл против Месси и Роналду. Лео – лучший футболист в истории

UA-Футбол
Новина українською

Диего Годин назвал Лионеля Месси лучшим футболистом в истории.

"Наше чемпионство с "Атлетико" в 2014 году в десять раз ценнее чем у остальных.

В те годы в "Атлетико" и сборной Уругвая я был вынужден играть против Лионеля Месси на пике его карьеры в "Барселоне" и против "Реала" Криштиану Роналду.

Я второй по количеству матчей против лучшего футболиста всех времен или хотя бы этой эпохи. Для кого-то лучшим будет Марадона, но для меня лучший в истории футбола – Месси", – сказал экс-защитник, который в этом году завершил карьеру.

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В статье: Лионель Месси Диего Годин
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Источник:
tycsports

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