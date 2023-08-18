Диего Годин: я играл против Месси и Роналду. Лео – лучший футболист в истории

Диего Годин назвал Лионеля Месси лучшим футболистом в истории.

"Наше чемпионство с "Атлетико" в 2014 году в десять раз ценнее чем у остальных.

В те годы в "Атлетико" и сборной Уругвая я был вынужден играть против Лионеля Месси на пике его карьеры в "Барселоне" и против "Реала" Криштиану Роналду.