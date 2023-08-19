Официально: Демирал перешел в саудовский Аль-Ахли
Отток звезд из Европы продолжается
Twitter Al-Ahli Saudi Club
Центральный защитник "Аталанты" Мерих Демирал перешел в "Аль-Ахли".
Как ранее сообщали СМИ, саудовский клуб заплатит за трансфер 25-летнего турецкого игрока 20 миллионов евро. Сам же игрок будет получать за сезон 10 миллионов евро. Соглашение с футболистом рассчитано до 2026 года.
Напомним, Демирал перешел в клуб из Бергамо летом 2021 года. В футболке итальянского клуба Мерих провел 70 матчей, забил 3 гола и оформил 3 ассиста.
A new warrior in our squad ✅— Al-Ahli Saudi Club (@ALAHLI_FCEN) August 19, 2023
Ekibimize hoş geldiniz ????????
@Merihdemiral ????#ديميرال_أهلاوي
pic.twitter.com/aSDdTc0jDw
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