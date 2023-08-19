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Официально: Демирал перешел в саудовский Аль-Ахли

Общие новости
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Отток звезд из Европы продолжается

Официально: Демирал перешел в саудовский Аль-Ахли

Twitter Al-Ahli Saudi Club

Новина українською

Центральный защитник "Аталанты" Мерих Демирал перешел в "Аль-Ахли".

Как ранее сообщали СМИ, саудовский клуб заплатит за трансфер 25-летнего турецкого игрока 20 миллионов евро. Сам же игрок будет получать за сезон 10 миллионов евро. Соглашение с футболистом рассчитано до 2026 года.

Напомним, Демирал перешел в клуб из Бергамо летом 2021 года. В футболке итальянского клуба Мерих провел 70 матчей, забил 3 гола и оформил 3 ассиста.

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В статье: Аль-Ахли (Джидда) Мери Демирал
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