Официально: Демирал перешел в саудовский Аль-Ахли

Центральный защитник "Аталанты" Мерих Демирал перешел в "Аль-Ахли".

Как ранее сообщали СМИ, саудовский клуб заплатит за трансфер 25-летнего турецкого игрока 20 миллионов евро. Сам же игрок будет получать за сезон 10 миллионов евро. Соглашение с футболистом рассчитано до 2026 года.

Напомним, Демирал перешел в клуб из Бергамо летом 2021 года. В футболке итальянского клуба Мерих провел 70 матчей, забил 3 гола и оформил 3 ассиста.

A new warrior in our squad ✅

Ekibimize hoş geldiniz ????????

@Merihdemiral ????#ديميرال_أهلاوي



pic.twitter.com/aSDdTc0jDw